60 saniyede ekonomide bugün (07 Kasım 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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☀️Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi santrallerine yatırım talebi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 7, 2023
🛍️İnternetten alınan ürünlere yönelik etkin gözetim için proje başlatılıyor
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/CJ0xke4djA