60 saniyede ekonomide bugün (09 Kasım 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📌Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı liderlerine çağrı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 9, 2023
📈TCMB'nin toplam rezervleri 39 haftanın zirvesinde
💳Yerli kart TROY'a yoğun talep
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/9F40Sw6eDp