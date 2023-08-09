60 saniyede ekonomide bugün (09 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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👥Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde yeni süreç— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 9, 2023
👨🏻🌾Bakan Yumaklı, fındık alımları için tarih verdi
🌬Deniz üstü rüzgar enerji santralleri için aday alanlar belirlendi
📉Çin'de deflasyon endişesi
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