60 saniyede ekonomide bugün (30 Nisan 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📊Dış ticaret açığında iyileşme eğilimi sürüyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 30, 2024
💬TCMB Başkanı Karahan'dan dezenflasyon mesajı
🥇Küresel altın talebi merkez bankalarının alımlarıyla arttı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/2Eff0yeyWr