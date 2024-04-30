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Ekonomi

ABD'de istihdam maliyeti beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
ABD'de istihdam maliyeti beklentilerin üzerinde arttı

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, Ocak-Mart 2024 dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, ücret artışını ölçen İstihdam Maliyet Endeksi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 arttı.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,9 artış gösteren endekse dair piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi.

İstihdam maliyeti ilk çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 4,2'lik artış kaydetti.

Maaşlar ve yan hak maliyetleri birinci çeyrekte yüzde 1,1 arttı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti aynı dönemde yüzde 1,1 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 1,3'lük artış gösterdi.

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