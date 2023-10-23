60 saniyede ekonomide bugün (23 Ekim 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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👮 Kaçakçılıkla mücadelede 10 ayın karnesi çıktı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 23, 2023
👨👩👧👦Tüketici güven endeksi yükseliş eğiliminde
🛢️ Gabar'da üretilen petrol miktarı artıyor
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/wi1Bqn9W13