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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Sderot’tan yayındayız
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (23 Ekim 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
60 saniyede ekonomide bugün (23 Ekim 2023)

Ankara
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