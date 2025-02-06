60 saniyede ekonomide bugün (06 Şubat 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📌Deprem bölgesi yeni yatırımlara odaklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 6, 2025
👩👩👧👦Türkiye’nin nüfusu 85,6 milyonu geçti
📉KKM, 1 trilyon liranın altına indi
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/pDY33cQ9CE