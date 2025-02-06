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Ekonomi

ASELSAN'dan 21,3 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle, askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin 21,3 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

Mücahit Enes Sevinç  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
ASELSAN'dan 21,3 milyon dolarlık sözleşme

Istanbul

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Orta Doğu ve Afrika bölgesinde faaliyet gösteren bir müşteri arasında, askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 21,3 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.


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