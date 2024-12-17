60 saniyede ekonomide bugün (17 Aralık 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🗣️Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gümrük Birliği mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 17, 2024
💬Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
📈Bitcoin rekor tazeledi
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/D3lxfpvxY0