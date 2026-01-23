60 saniyede ekonomide bugün (23 Ocak 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📈Borsa, gün içinde rekor kırdı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 23, 2026
🌾TMO, çeltik alım fiyatlarını açıkladı
✍🏻Yanıltıcı tanıtımlar cezasız kalmadı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/H7SAeAjegP