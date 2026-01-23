Dolar
43.37
Euro
50.99
Altın
4,950.33
ETH/USDT
2,911.50
BTC/USDT
88,779.00
BIST 100
12,937.66
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kınalı Gişeleri’nde yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı. İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Kavacık
logo
Ekonomi

TROY'un tutarsal pazar payı yüzde 25'i aştı

TROY logolu kartlar ile 2025 yılında gerçekleştirilen toplam işlem tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 125’lik artış göstererek 4,8 trilyon liraya ulaşırken, TROY’un tutarsal pazar payı yüzde 25,3 oldu.

Mücahit Enes Sevinç  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
TROY'un tutarsal pazar payı yüzde 25'i aştı

İstanbul

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY, 2025 yılını başarılı sonuçlarla tamamladı.

Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart sayılarında önemli büyümeler gerçekleştiren TROY, toplam kart sayısında yüzde 80 artış kaydederek 90 milyona ulaştı.

TROY logolu kartlar ile geçen yıl gerçekleştirilen toplam işlem tutarı bir önceki yıla göre yüzde 125’lik büyüme göstererek 4,8 trilyon liraya ulaştı. Kaydedilen bu gelişimle TROY’un tutarsal pazar payı bir önceki yıla göre 7 puan artarak yüzde 25,3 oldu.

Her 4 kartlı harcamanın 1’ini gerçekleştiren hacme ulaşan TROY, yeni entegrasyon çalışmaları ve işbirlikleriyle gelişimini sürdürmeyi ve pazar payını yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye’de tüm ticaret noktalarında ve e-ticaret platformlarında yüzde 100 geçerlilikte bulunan ve yaygın kullanıma sahip olan TROY’un uluslararası e-ticaret platformlarında da yaygınlaşması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu yönde 2025'te atılmış önemli adımlardan biri olarak Google Play entegrasyonu gerçekleştirilmiş ve TROY’la bu platformda ödemelerin yapılabilmesi sağlanmıştı. Uluslararası platformlara yönelik yeni entegrasyon çalışmalarının ve işbirliklerinin gerçekleştirilerek yurt dışı e-ticaret platformlarında da geçerliliğin daha yukarı taşınması amaçlanıyor.

Türkiye'nin finansal teknolojilerde bağımsızlık ve dijital ödemeler ekosisteminin gelişimi için kritik rol üstlenen TROY, gerçekleştirdiği tüketici kampanyalarıyla kullanıcılarına da kazandırıyor.

"Herkesin TROY’u olsun, önceliği TROY olsun" ilkesiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025 yılında farklı sektörlerde yapılan kampanyaların yeni yılda da artarak sürdürülmesi planlanıyor.

İlgili konular
