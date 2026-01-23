Dolar
43.37
Euro
50.99
Altın
4,950.33
ETH/USDT
2,911.50
BTC/USDT
88,779.00
BIST 100
12,937.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kınalı Gişeleri’nde yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı. İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Kavacık
logo
Ekonomi

Muğla'da üretilen 22 milyon yerel tohum 81 ildeki üreticilere ulaştırıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nin bugüne kadar Türkiye genelinde 22 milyon yerel tohumu üreticilerle buluşturduğu bildirildi.

Osman Akça  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Muğla'da üretilen 22 milyon yerel tohum 81 ildeki üreticilere ulaştırıldı

Muğla

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerel tarımsal değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan merkez, "Yerel Tohum Ulusal Güç" sloganıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Merkez bünyesinde 976 çeşit ata tohumu kayıt altına alındı. Envanterde sebze tohumlarının yanı sıra orman, kaba yem, tıbbi ve aromatik bitki tohumları da bulunuyor.

Kayıt altına alınan tohumlar, doğrulama ekimleri ve laboratuvar analizlerinin ardından her yıl şubat ayında ücretsiz olarak 81 ile dağıtılıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 22 milyon yerel tohum toprakla buluştu.

Çalışmalar kapsamında 2 Şubat 2026 itibarıyla 108 çeşit tohumdan yaklaşık 3 milyon yerel tohumun daha üreticilere ulaştırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel tohumların korunmasının tarımsal olduğu kadar kültürel ve ekolojik bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, "Ata tohumları üretici bağımsızlığı, sağlıklı gıda ve sürdürülebilir tarım açısından önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş'tan İBB'nin kreşinde darp ve istismara uğradığı iddia edilen çocuğun ailesine ziyaret
Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi'yle Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşımı da inşallah sağlamış olacağız
Üsküdar'da kamyonun açılan damper kapağı bir kadın ile araçlara çarptı
Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı
İstanbul'da "Gönülden Bir Öğün" projesiyle 100 bin öğrenciye sıcak yemek verilecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Muğla'da üretilen 22 milyon yerel tohum 81 ildeki üreticilere ulaştırıldı

Muğla'da üretilen 22 milyon yerel tohum 81 ildeki üreticilere ulaştırıldı

Muğla'dan geçen yıl 745 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldı

Datça'da badem ağaçları çiçek açtı

"Demir Yumruk" Şükrü Altay, Seydikemer'de altın kemer için ringe çıkacak

"Demir Yumruk" Şükrü Altay, Seydikemer'de altın kemer için ringe çıkacak
Muğla Valisi Akbıyık, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Muğla Valisi Akbıyık, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Fethiye'de sağanak sonrası Ölüdeniz'in rengi değişti

Fethiye'de sağanak sonrası Ölüdeniz'in rengi değişti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet