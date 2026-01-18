Datça'da badem ağaçları çiçek açtı
Muğla'nın Datça ilçesinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntü oluşturdu.
Muğla
İlçeye bağlı Yaka, Reşadiye, Hızırşah ve Kızlan Mahallelerinde badem ağaçları çiçeklendi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı.
Beyaz ve pembe tonlara bürünen ağaçlarla güzel manzara oluşturan bahçeler çok sayıda ziyaretçi çekiyor.
Öte yandan Datça Belediyesi, 12-15 Şubat'ta düzenlenecek "Geleneksel Badem Çiçeği Festivali"nin hazırlıklarını sürdürüyor.
Festival kapsamında, doğa yürüyüşleri, konserler ve çeşitli etkinliklerin yapılması planlanıyor.