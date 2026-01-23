Dolar
43.37
Euro
50.98
Altın
4,952.87
ETH/USDT
2,914.00
BTC/USDT
88,779.00
BIST 100
12,924.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kınalı Gişeleri’nde yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Manisa Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Bakan Göktaş'tan İBB'nin kreşinde darp ve istismara uğradığı iddia edilen çocuğun ailesine ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İBB kreşinde bir çocuğun darp ve istismara uğradığı iddiasına ilişkin, personelin açığa alınmasını ve soruşturma yürütülmesini beklediklerini belirterek, aileyi yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

Gökçe Karaköse, Ahmet Cemil Yeşilmen  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Bakan Göktaş'tan İBB'nin kreşinde darp ve istismara uğradığı iddia edilen çocuğun ailesine ziyaret Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Bakan Göktaş, Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı kreşte darp ve istismara uğradığı iddia edilen 3 yaşındaki çocuğun ailesini ziyaret etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Göktaş, olay basına intikal etmeden önce aralık ayı sonunda aileye danışmanlık hizmeti uyguladıklarını söyledi.

Göktaş, ziyareti sırasında ailenin 3 Aralık'tan bu yana adalet arayışında olduğunu öğrendiğini belirterek, "Duyduklarım gerçekten akıl dışıydı. Zira aile çocuğunu bir kreşe bıraktığını düşünüyor. Fakat buranın aslında ne Milli Eğitim Bakanlığının ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının denetiminde olduğunu, 'çocuk etkinlik merkezi' adı altında faaliyet gösterdiğini, dolayısıyla bakanlıklarımızın denetim mekanizmasının dışında tutulduğunu gördük." diye konuştu.

Ailenin ifadelerinden merkezin kendi içinde de herhangi bir denetim mekanizması olmadığını anladıklarını kaydeden Göktaş, şöyle devam etti:

"Bizler tabii ki çocuğun üstün yararını, ailenin de hukukunu gözeterek hem danışmanlık hem psikososyal destek vereceğimizi hem de hukuki olarak sürece dahil olacağımızı söyledik, ifade ettik. Bizim 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında da böyle bir yetkimiz var. Valiliğimiz müfettiş görevlendirdi. Biz de bu süreçle ilgili Bakanlık olarak teftişimizi başlattık. Ailemizin, çocuklarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, çocuklarımıza her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın iyilik halini korumaya yönelik her türlü çalışmayı da sürdüreceğiz. Bunun da gerçekten etraflıca ele alınması gerektiğine, sürecin bütün detaylarıyla incelikle takip edileceğine yürekten inanıyorum."

"Aile olayı kendi tespit ediyor ve ilgili mercilere gidiyor"

Bakan Göktaş, olayın ardından merkez yetkililerinin hiçbir şekilde aileyle temas kurmadığını öğrendiğini aktararak, "Aile olayı kendi tespit ediyor ve ilgili mercilere, hem belediyeye hem okula gidiyor fakat hiçbir şekilde sesini duyuramıyor. Kamera kayıtlarına 20 gün sonra ulaşabiliyor. Normalde Milli Eğitim Mevzuatı'na göre belirli yerlerde kamera olması gerekiyor. Bunlar o şekilde davranmış fakat bu olaylar ailenin de anlattığına göre kameranın olmadığı yerlerde yaşanıyor. Ya sınıfta ya lavabolarda ya da kameranın kör noktalarında. Dolayısıyla biz de ailenin bu iddiasını çok ciddiye aldık." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından İBB'nin yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Göktaş, "Biz öncelikle personelin açığa alınmasını beklerdik. Herhangi bir iddia bizim için çok önemli. Fakat denetim süreçlerinin ne minvalde ilerlediğine dair de bize intikal eden herhangi bir şey olmadı. Normalde bu tür süreçlerde personel açığa alınır, soruşturma yürütülür, aileye gerekli destek sağlanır. Fakat aileyi dinlediğimizde böyle bir sürecin yürütülmediğini ne yazık ki görmüş olduk. Bizler tabii ailemizi yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

Göktaş, bu tür kurumların denetimsiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, söz konusu merkezlerin farklı kurum adı altında faaliyet göstermesinin legal olmadığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş'tan İBB'nin kreşinde darp ve istismara uğradığı iddia edilen çocuğun ailesine ziyaret
Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi'yle Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşımı da inşallah sağlamış olacağız
Üsküdar'da kamyonun açılan damper kapağı bir kadın ile araçlara çarptı
Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı
İstanbul'da "Gönülden Bir Öğün" projesiyle 100 bin öğrenciye sıcak yemek verilecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Göktaş'tan İBB'nin kreşinde darp ve istismara uğradığı iddia edilen çocuğun ailesine ziyaret

Bakan Göktaş'tan İBB'nin kreşinde darp ve istismara uğradığı iddia edilen çocuğun ailesine ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Sosyal medya düzenlemesi haftaya Meclis'te gündeme gelecek

İstanbul Valiliğinden İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına soruşturma

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı sözleşmeli personeli de kapsayacak

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı sözleşmeli personeli de kapsayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesiyle telefonda görüştü
Bakan Göktaş, babası Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan öğrencinin karne törenine katıldı

Bakan Göktaş, babası Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan öğrencinin karne törenine katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet