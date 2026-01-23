Dolar
Gündem

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya Genelkurmay Başkanları ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya Genelkurmay Başkanları ile görüştü.

Utku Şimşek  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Ankara

Genelkurmay Başkanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon ve İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı."

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

