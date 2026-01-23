Dolar
Gündem

Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı, İstanbul'da yapıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yaptı.

Gökhan Çeliker  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı, İstanbul'da yapıldı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından, Fidan'ın, Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Fidan, toplantı kapsamında, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk'tan mevkidaşlarıyla da ayrı ayrı görüşmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
