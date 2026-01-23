Dolar
43.38
Euro
51.06
Altın
4,985.50
ETH/USDT
2,942.40
BTC/USDT
89,603.00
BIST 100
12,992.71
Gündem

İstanbul'da yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü

Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Rüveyda Mina Meral, İbrahim Halil Aktürk  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
İstanbul'da yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü

İstanbul

Otoyolun Kınalı Gişeleri'nde, bir yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Gişelerde kaza nedeniyle yoğunluk yaşanırken ekipler olay yerinde çalışma başlattı.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

İstanbul'da yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü
