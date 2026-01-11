Dolar
Ankara'nın bazı kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. -VTR
logo
Gündem

Fethiye'de sağanak sonrası Ölüdeniz'in rengi değişti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Ölüdeniz'in renginin değişmesine yol açtı.

Ali Rıza Akkır  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Fethiye'de sağanak sonrası Ölüdeniz'in rengi değişti Fotoğraf: Ali Rıza Akkır - AA

Muğla

Kentteki aşırı yağış sebebiyle çamurlu yağmur suyunun döküldüğü Ölüdeniz Mahallesi'nde denizin rengi kahverengiye döndü.

Belcekız sahilinde oluşan yaklaşık 3 metrelik dalgalar, kıyıdaki işletmelere zarar verdi.

Sahilde iş makinesi yardımıyla dalgaların etkisini azaltmak amacıyla çalışma yapıldı.

Sahile gelenler, dalgaları izledi ve cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Kentte yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Fethiye'de sağanak sonrası Ölüdeniz'in rengi değişti
