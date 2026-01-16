Dolar
Spor

"Demir Yumruk" Şükrü Altay, Seydikemer'de altın kemer için ringe çıkacak

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, Arnavut rakibi boksör Albi Sorra ile ringe çıkacak.

Onur Çadır  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
"Demir Yumruk" Şükrü Altay, Seydikemer'de altın kemer için ringe çıkacak Fotoğraf: Onur Çadır/AA

Muğla

İki boksör, Seydikemer ilçesinde Türkiye şampiyonluğu altın kemer ve WBC Orta Doğu ünvanı için yapılacak müsabaka öncesi Fethiye ilçesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen basın toplantısında buluştu.

Milli boksör Şükrü Altay, Türk bayrağını her zaman onurla dalgalandırmak istediğini belirterek, “Kemeri Türk halkı için kazanacağım. Kazanırsam kemeri Cumhurbaşkanımıza vermek istiyorum. Almanya şampiyonluk kemerini 2018 yılında Cumhurbaşkanımıza vermiştim. Şimdi ise Türkiye şampiyonluğu kemerini vermek istiyorum. Artık Avrupa’da değil, Türkiye'deyim." dedi.

Arnavut boksör Albi Sorra ise karşılaşmanın kariyeri açısından büyük bir fırsat olduğunu anlatarak, baskı altında olmadığını ve kaybedecek bir şeyinin bulunmadığını söyledi.

Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli de organizasyonun ilçe adına tarihi bir adım olduğunu kaydetti.

Akdenizli, Muğla’nın en genç ilçesi Seydikemer'de dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katılacağı spor dolu bir gece olacağını dile getirdi.

