60 saniyede ekonomide bugün (15 Ağustos 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🔥Doğal gaz depolamada 12 milyar metreküp hedefi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 15, 2024
✏️Eğitim dönemi öncesinde kırtasiye denetimleri yapıldı
🏗️Çimento sektörüne yakın takip
🇬🇧İngiltere büyümesi belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/Rw4KwX4BZ4