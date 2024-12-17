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Ekonomi

İngiltere, Rusya'nın "gölge filo" gemilerine yaptırım kararı aldı

İngiltere, Rus petrolünü taşıdığı gerekçesiyle 20 "gölge filo" gemisini hedef alan yeni yaptırım kararı aldı.

Zuhal Demirci  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
İngiltere, Rusya'nın "gölge filo" gemilerine yaptırım kararı aldı Fotoğraf: Sabir Mazhar/AA

Londra

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın gölge filosuna yaptırım kararının, bu ülkenin enerji sektörünü hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan 20 gemi arasında "Ocean Faye," "Andaman Skies" ve "Mianzimu" gemilerinin de bulunduğu belirtildi.

Bu gemilerin her birinin bu yıl 4 milyon varilden fazla Rus petrolü taşıdığı kaydedilen açıklamada, yaptırımların gemilerin hareketlerini kısıtlamanın yanı sıra bazı İngiliz limanlarına erişimi de yasakladığı bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin, şimdiye kadar 93'ü petrol tankeri olmak üzere 100'den fazla gemiye Rus petrolünü taşıdıkları gerekçesiyle yaptırım uyguladığı aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, söz konusu yaptırımların, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sendeleyen savaş ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artıracağı" yorumunda bulundu.

Öte yandan, açıklamada, İngiltere'nin, Ukrayna'nın enerji şebekesini onarmasına yardımcı olmak ve kış aylarında en kırılgan durumda olanları desteklemek üzere 35 milyon sterlinlik acil destek sağlayacağı bildirildi.

Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı Rusya'nın petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli "gölge filo" kurduğu iddia ediliyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de dün Rusya'nın gölge filosunu da hedef alan 15'inci yaptırım paketinde anlaşmıştı.

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