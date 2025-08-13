Dolar
Gündem

Manisa'da Şehzadeler ve Soma ilçesindeki yangınlarla ilgili 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi ve Soma ilçesindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ahmet Bayram, Soner Övümlü  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Manisa'da Şehzadeler ve Soma ilçesindeki yangınlarla ilgili 2 kişi tutuklandı

Manisa

Şehzadeler'e bağlı Sarıalan Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta çıkan ve dün kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Şehzadeler Belediyesinin bölgede yüklenici firma aracılığıyla yürüttüğü hayvan barınağı yapım çalışmaları sırasında demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başladığı iddia edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ü.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soma'da 1 şüpheli daha tutuklandı

Soma ilçesindeki yangınla ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin de işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Turgutalp Mahallesi yakınlarında 11 Ağustos'ta başlayan yangın dün akşam saatlerinde kontrol altına alınmış, Kozanlı Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

