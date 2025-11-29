Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.
Hatay
Çerçikaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesi sürüyor.