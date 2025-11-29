Dolar
Gündem

Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Salim Taş  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay

Çerçikaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesi sürüyor.

