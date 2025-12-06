Dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar’da 23. Doha Forumu’nun "Sarsıntılar ve güvenlik ağları: Kesinti çağında ticareti yeniden düşünmek” oturumunda konuşuyor
logo
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Dünya Kupası’na gitmeyi hedefliyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası katılacağına inandığını belirterek, "İnşallah önce Romanya'yı eleyip ondan sonra da Slovakya-Kosova galibiyle oynayarak Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ahmet Bayram  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Dünya Kupası’na gitmeyi hedefliyoruz Fotoğraf: Soner Övümlü/AA

Manisa

Bakan Bak, Manisa'nın Soma ilçesinde yapımı tamamlanan Nazım Yavuz İlçe Stadı'nın açılış törenine katıldı.

Sahaya geçen Bak, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ve protokol üyeleriyle futbol oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 25 yılda büyük bir spor dönüşümü yaşadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkenin her yerinde modern spor tesisleri, gençlik merkezleri ve yurtlar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Manisa'da önemli yatırımları bulunduğunu aktaran Bak, bu sayede spor bilincinin ve lisanslı sporcu sayısının arttığını vurguladı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası yolculuğuna da değinen Bak, "Milli takımımız 2 maç sonrasında Dünya Kupası için inşallah Amerika'da olacak. Kuralar çekildi, hepiniz takip ettiniz dün akşam. İnşallah önce Romanya'yı eleyip ondan sonra da Slovakya-Kosova galibiyle oynayarak Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyoruz. Takımımız genç bir takım. Buradan yetişen pek çok sporcularla beraber Türk futbolu önemli bir sürece doğru gidiyor." diye konuştu.

"Türkiye'nin dört bir yanında tesisler yapmaya devam ediyoruz"

Bak, futbolun yanında basketbol ve voleyboldaki başarılarla da gurur duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sporda büyük bir ivme var. Spor organizasyonu açısından büyük bir ivme var. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye'de organize edeceğiz. Ortak olarak İtalya ile beraber organize edeceğiz ama yapılan modern tesisler sebebiyle büyük bir kısmı büyük ihtimalle Türkiye'de olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize verdiği talimatlar doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanında tesisler yapmaya devam ediyoruz."

Soma'daki 6 bin kişilik stadın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Bak, stadyumda maça çıkacak tüm sporculara başarı diledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Soma için özel bir gün yaşadıklarını belirterek, "Soma'ya stat yatırımı başta olmak üzere çok özel bir gençlik merkezi, bir yarı olimpik havuz, 12-13 mahalleye halı sahalar, Vali Muzaffer Ecemiş Salonu'nun yenilenmesi gibi birçok eseri kazandırdık. Bugün de bu güzel stadı, 6 bin kişilik modern bir altyapıyı şehrimize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Bak ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından Bak ve protokol üyeleri Nazım Yavuz İlçe Stadı'nda oynanan Nesine 2. Lig'deki Somaspor-Menemen FK maçını tribünden izledi.

