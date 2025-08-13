Dolar
Gündem

Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 17.45'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kadirli olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

