Dolar
40.76
Euro
47.81
Altın
3,361.99
ETH/USDT
4,652.80
BTC/USDT
120,903.00
BIST 100
10,949.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Hatay Kırıkhan'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Manisa'da Şehzadeler ve Soma ilçesindeki yangınlarla ilgili 2 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Bakan Kurum, Sındırgı'da depremde hasar gören köyleri ziyaret etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun tam kapasite çalışmaya başlaması ehemmiyet arz etmektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'yi ziyaret edecek

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'yi ziyaret edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet