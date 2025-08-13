Dolar
Gündem

Hatay Kırıkhan'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1597 afet konutu ve 2 ticaret merkezinin inşası devam ediyor.

Lale Köklü Karagöz  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Hatay Kırıkhan'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor

Hatay

Valiliğin, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Karataş Mahallesi'nde 3 etaptan oluşan 1597 konut ve 6 dükkanlı 2 ticaret merkezinin inşası sürüyor.

Projeyle, vatandaşlara güvenli, modern ve konforlu yaşam alanları sunulması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı.

