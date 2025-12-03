Dolar
42.45
Euro
49.46
Altın
4,200.27
ETH/USDT
3,051.60
BTC/USDT
92,832.00
BIST 100
11,064.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Sarı-kırmızı "sevgisini" evinin duvarına yansıttı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 61 yaşındaki Yakup Bolatoğlu, taraftarı olduğu Galatasaray'ın renklerini ve amblemini evinin dış duvarına işletti.

Salim Taş  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Sarı-kırmızı "sevgisini" evinin duvarına yansıttı Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Eşini 2 yıl önce kaybeden 4 çocuk ve 6 torun sahibi Bolatoğlu, Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'a olan sevgisini ikametine yansıtmak istedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bolatoğlu, Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 2 katlı binanın zemin katındaki evinin dış duvarını sarı-kırmızıya boyattı.

Futbol takımının 5 yıldızlı amblemine de duvara işleten Bolatoğlu, binanın mahallede "Galatasaray evi" olarak anılmasını sağladı.

"Evimin önünden geçenler fotoğraf çektiriyor"

Yakup Bolatoğlu, AA muhabirine, çocuk ve torunlarının da Galatasaraylı olduğunu söyledi.

Galatasaray sevgisinin kendisi için yaşam biçimi olduğunu dile getiren Bolatoğlu, evde kullandığı bardaktan koltuk örtüsüne kadar birçok eşyada sarı-kırmızı renkleri tercih ettiğini anlattı.

Bolatoğlu, Galatasaray'a tutkusunu herkese göstermek istediği için duvarı boyattığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Görenler çok şaşırıyor. Evim ilçede sabit adres oldu, 'Galatasaray evi' olarak biliniyor. Evimin önünden geçenler fotoğraf çektiriyor, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı... Her takımın taraftarlarından fotoğraf çektiren oluyor. Bu durum çok hoşuma gidiyor."

Bolatoğlu, Galataray'da görev yapmış hayranlık duyduğu futbolcuların Metin Oktay, Gheorghe Hagi, Victor Osimhen ve Fernando Muslera olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğal gaz kullanımında basit tedbirlerle can ve mal güvenliği korunabilir
Telefondaki sahte polislere kaptırdığı altın ve parasını gerçek polisler buldu
MEB'in "2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması"nın başvuruları başladı
229 kilometre hızla eşinin ölümüne neden olan sürücüye "caydırıcı ceza" istiyor
Tamamen kuruyan Seyfe Gölü Kuş Cenneti sessizliğe büründü

Benzer haberler

Sarı-kırmızı "sevgisini" evinin duvarına yansıttı

Sarı-kırmızı "sevgisini" evinin duvarına yansıttı

KADEM'in "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi" tamamlandı

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Samsunspor, Galatasaray karşısında puan hedefliyor

Samsunspor, Galatasaray karşısında puan hedefliyor
Trabzonspor'un kupa yolcuğu başlıyor

Trabzonspor'un kupa yolcuğu başlıyor
Para badmintoncu Eylül ve İrem'in hedefi "uluslararası başarı"

Para badmintoncu Eylül ve İrem'in hedefi "uluslararası başarı"

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet