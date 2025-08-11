Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Özcan Yıldırım  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.57'de başladı.

