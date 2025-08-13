Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit orman işçisi Adem Nazım Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde orman yangını bölgesine intikal esnasında arazözün kaza yapması sonucu şehit olan orman işçisi Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit orman işçisi Demirel'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
