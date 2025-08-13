Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit orman işçisi Adem Nazım Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde orman yangını bölgesine intikal esnasında arazözün kaza yapması sonucu şehit olan orman işçisi Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit orman işçisi Adem Nazım Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde orman yangını bölgesine intikal esnasında arazözün kaza yapması sonucu şehit olan orman işçisi Adem Nazım Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit orman işçisi Demirel'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit orman işçisi Adem Nazım Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı
