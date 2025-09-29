Dolar
logo
Gündem

Tekirdağ'da işçi servisiyle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Süleyman Coşkun Bozyel  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Tekirdağ'da işçi servisiyle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Fotoğraf: Fırat Keskinkılıç - AA

Tekirdağ

Velimeşe Mahallesi'nde 59 S 4015 plakalı servis minibüsü ile 34 BKD 27 plakalı kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Tekirdağ Jandarma Komutanı Ali Güngör olay yerine gelerek bilgi aldı.

