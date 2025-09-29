Dolar
logo
Gündem

Bakan Ersoy, Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker ve ekibiyle Bakanlıkta bir araya geldi.

Zehra Tekeci Eser  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Bakan Ersoy, Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker ile görüştü

Ankara

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tanıtımda dünya markası haline gelen GoTürkiye'nin Google platformlarında rakip ülkelerin oldukça önünde lider konumunu sürdürdüğünü belirtti.

Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"GoTürkiye YouTube kanalımız tam 5 milyon 280 bin abone sayısına ulaştı. Bakanlığımızda ağırladığımız Google heyeti ile bu çalışmalarımızı nasıl ilerletebileceğimize ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Google ile ele aldığımız bir diğer önemli konu da, kültürel mirasımızın ve turizm değerlerimizin küresel ölçekte tanıtılması. Bu konuda da kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdik ve yakın vadede atılabilecek ortak adımlara odaklandık.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda dijitalleşmenin sunduğu imkanlarla kültür ve turizmimizi dünyaya daha güçlü şekilde tanıtmayı sürdüreceğiz."

İlgili konular
