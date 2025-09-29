Dolar
Gündem

Nitelikli dolandırıcılık şebekesine yönelik Tekirdağ merkezli operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 18 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonlarda yakalanan 46 şüpheliden 41'inin tutuklandığını duyurdu.

Semih Erdoğdu  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Nitelikli dolandırıcılık şebekesine yönelik Tekirdağ merkezli operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 537 kişinin 984 milyon lirasını dolandıran şebekenin çökertildiğini bildirdi.

Tekirdağ merkezli 18 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonlarda yakalanan 46 şüpheliden 41'inin tutuklandığı, 5'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yüksek kar vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 milyar lira işlem hacminin bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da operasyonlar düzenlendi. 537 vatandaşımızı 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi.

Valilerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü'müzü, Asayiş Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

Nitelikli dolandırıcılık şebekesine yönelik Tekirdağ merkezli operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı
