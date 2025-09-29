Dolar
Gündem

İzmir'de çöp aktarma noktasında çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, katı atık toplama merkezine götürülecek çöplerin toplandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kürşat Gürbüz  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
İzmir'de çöp aktarma noktasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Kürşat Gürbüz/AA

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık toplama merkezine aktarılması için Sekiz Eylül Mahallesi Öteyaka mevkisinde toplanan çöpler, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangına müdahale sürüyor.


