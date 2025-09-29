İzmir'de çöp aktarma noktasında çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, katı atık toplama merkezine götürülecek çöplerin toplandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık toplama merkezine aktarılması için Sekiz Eylül Mahallesi Öteyaka mevkisinde toplanan çöpler, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.
Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangına müdahale sürüyor.
