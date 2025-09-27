Dolar
Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Gürcistan temaslarına ilişkin Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başkent Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile yaptığı görüşmede bölgedeki güvenlik sorunlarına dikkati çekerek, "Kesin başarı ancak bilgi ve tecrübe paylaşımı ile sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Ankara

İçişleri Bakanlığından Yerlikaya'nın Gürcistan temaslarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, ilk olarak Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze ile bir araya gelen Yerlikaya, mevkidaşına nazik daveti ve samimi misafirperverliği için teşekkür etti.

Geladze'nin İçişleri Bakanlığı görevine başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve başarı dileklerini ileten Yerlikaya, iki ülkenin içişleri bakanları olarak yakın çalışacaklarına inandığını vurguladı.

Yerlikaya, "Yapacağımız bu görüşmenin de hem bakanlıklarımız hem de ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilere ve karşılıklı işbirliğine katkı sağlayacağından şüphem yoktur." ifadesini kullandı.

Gürcistan ile Türkiye arasında son dönemde üst düzey temasların artmasını memnuniyetle izlediklerini belirten Yerlikaya, "Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Mikheil Kavelaşvili arasında gerçekleştirilen görüşmeler, ortak bir iradenin varlığını ortaya koymaktadır. Bu görüşme ve ziyaretlerin devamı, ilişkilerimize ivme kazandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yerlikaya, iki ülkenin içişleri bakanlıkları olarak temel gaye ve mücadelelerinin ülkelerin huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Terörizm, uyuşturucu, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı gibi sorunlarla mücadele başlıca görev ve önceliklerimiz arasındadır. Bakanlık olarak, organize suç şebekeleriyle mücadeleye çok büyük önem veriyoruz. Bu mücadelemizin önemli bir ayağını dostumuz olan ülkelerle işbirliğimizi derinleştirmek oluşturuyor."

Sınır aşan organize suçlarla mücadelenin, sadece ulusal imkanlarla yeterli olmayacağının altını çizen Yerlikaya, "Bilhassa ülkelerimiz arasındaki yakınlık ve işbirliği çok daha önemli hale gelmektedir." görüşünü paylaştı.

Görüşmenin iki ülke adına hayırlı olmasını dileyen Yerlikaya, "Gürcistan ile dostluk ve karşılıklı güven temelinde şekillenen bu güçlü diyaloğun, bölgesel barışa ve istikrara da önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bakanlıklarımızın görev alanına giren her konuda işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yerlikaya, Başbakan Kobakhidze ile görüştü

Bakan Yerlikaya, daha sonra Başbakan Kobakhidze ile Hükümet Binası'nda görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin ve işbirliğinin ele alındığı bildirildi.

Yerlikaya, görüşme sonrası, Gürcistan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Başbakan Kobakhidze'ye kabulü dolayısıyla teşekkür etti.

Derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlarla birbirine bağlı iki stratejik ortak ülke olarak gösterilen işbirliği iradesinin, bilhassa bölgenin ve dünyanın içinden geçtiği zor zamanlarda daha da önemli olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Malumunuz olduğu üzere, bölgedeki savaşlar, terör, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu gibi problemler, bugün her zamankinden daha fazla sınır aşan bir nitelik kazanmıştır. Bu doğrultuda, suç ve suçluyla mücadelede kesin bir başarı ancak ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı ile sağlanabilir. Bunun bilinciyle bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve sayın mevkidaşım ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde hem süregelen işbirliğimizi değerlendirdik hem de vatandaşlarımızın, ülkelerimizin ve bölgemizin huzuru ve güveni için ileride atabileceğimiz adımlar noktasında istişarelerde bulunduk."

