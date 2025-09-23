Dolar
41.42
Euro
48.89
Altın
3,783.04
ETH/USDT
4,193.90
BTC/USDT
112,931.00
BIST 100
11,408.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Yüzmede 30 madalyası olan 13 yaşındaki Güney Okal, başarılarına yenilerini eklemek istiyor

Tekirdağ'da küçük yaşlarda başladığı yüzmede Türkiye şampiyonluğu bulunan ve turnuvalarda 30 madalya kazanan 13 yaşındaki Güney Okal, başarılarına yenilerini eklemek için çalışıyor.

Mesut Karaduman  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Yüzmede 30 madalyası olan 13 yaşındaki Güney Okal, başarılarına yenilerini eklemek istiyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Genç sporcu, 5 yaşında başladığı yüzmede kendini geliştirerek yarışlara katıldı.

Güney Okal, yarışlarda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 30 madalya kazanarak önemli başarılara imza attı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Genç sporcu, geçen ay katıldığı Mersin'de katıldığı Türkiye şampiyonasında 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Çalışmalarını sürdüren Güney, uluslararası şampiyonalarda da Türkiye'yi temsil ederek madalya kazanmak istiyor.

Güney Okal, AA muhabirine, her zaman kürsüde yer almak istediğini belirterek, "Yüzmeye 5 yaşında annemin yönlendirmesiyle başladım. Önce alıştım, sonra keyif almaya başladım. Zamanla yüzmek hayatımın en büyük tutkusu oldu. Şimdi profesyonel sporcuyum." dedi.

Madalya kazandıkça motive olduğunu ifade eden genç sporcu, şunları kaydetti:

"İlk yarışmama Tekirdağ'da katıldım. Daha sonra şampiyonalara gitmeye başladım. İlk madalyamı aldığımda çok gururlandım, annem ve ailem de benimle birlikte aynı gururu yaşadı. Bu başarı, yüzmeye olan sevgimi daha da artırdı.Son olarak Türkiye Şampiyonası için Mersin'e gittim. Orada üst kategoride altın madalya kazandım. Kürsüye çıktığımda herkes bana bakıyordu ve o an tarifsiz bir gurur yaşadım. Hedefim uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak."

Yüzme antrenörü Sinan Saygı ise Güney'in sürekli kendini geliştirdiğini belirterek, "Sporcum yeni yıldan itibaren milli takım seçmelerine katılacak. Bu yolda daha çok çalışarak hedeflerine ulaşmak istiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz Üniversitesinden 23 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
Yargıtaydan "çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz" kararı
AYM'de bireysel başvurunun 13. yılına ilişkin sempozyum düzenlendi
Rize'de şiddetli yağışın ardından mahsur kalan kadın kurtarıldı
Emine Erdoğan, Türkevi'nin yakınına kurulan simit standını ziyaret etti

Benzer haberler

Yüzmede 30 madalyası olan 13 yaşındaki Güney Okal, başarılarına yenilerini eklemek istiyor

Yüzmede 30 madalyası olan 13 yaşındaki Güney Okal, başarılarına yenilerini eklemek istiyor

Doktor tavsiyesiyle başladığı yüzmede 2028 Paralimpik Oyunları için kulaç atıyor

Dünya şampiyonu Nusrat Allahverdi olimpiyat hedefiyle günde 6 saat kulaç atıyor

Dünya üçüncüsü özel sporcu Zeynep Duru, yeni başarılar için çalışıyor

Dünya üçüncüsü özel sporcu Zeynep Duru, yeni başarılar için çalışıyor
Tekirdağ'daki Bıyıkali Göleti'nde su seviyesi yüzde 2'nin altına düştü

Tekirdağ'daki Bıyıkali Göleti'nde su seviyesi yüzde 2'nin altına düştü
Orta Çağ'da inşa edilen Çorlu Kalesi'nde arkeolojik kazılar sürüyor

Orta Çağ'da inşa edilen Çorlu Kalesi'nde arkeolojik kazılar sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet