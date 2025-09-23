Dolar
Ankara Sincan OSB’de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Gündem

Akdeniz Üniversitesinden 23 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Akdeniz Üniversitesinden 23 akademisyenin dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdiği bildirildi.

Sinan Özmüş  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Antalya

Üniversiteden yapılan açıklamada, akademik yayıncılık şirketi Elsevier ile Stanford Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2025" listesinin yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" kategorilerinde her yıl yayımlanan listede, dünya genelinde 22 anabilim dalı ve 174 alt bilim dalından 200 bini aşkın bilim insanının değerlendirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"En az 5 yayına sahip araştırmacılar arasından c-score sıralamasında ilk 100 bine girenler veya alt bilim dalında ilk yüzde 2'lik dilimde yer alanlar listeye alındı. 'Kariyer Boyu Etki' ve 'Yıllık Etki' kategorilerinde Atıflar, H-indeks, Hm-indeks, C-skor, yazar sırasına bağlı atıf gibi göstergelerin dikkate alındığı listede, Akdeniz Üniversitesinden 23 bilim insanı en iyiler arasına girdi."

Açıklamada, Akdeniz Üniversitesinden 13 bilim insanının her iki kategoride de listede yer aldığı vurgulandı.

