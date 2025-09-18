Dolar
41.30
Euro
48.95
Altın
3,668.03
ETH/USDT
4,571.80
BTC/USDT
117,070.00
BIST 100
11,248.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fransa’nın başkenti Paris’te, sendikaların çağrısıyla düzenlenen ulusal grev kapsamında protesto gösterisi gerçekleştiriliyor. SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.
logo
Gündem

Tekirdağ'daki Bıyıkali Göleti'nde su seviyesi yüzde 2'nin altına düştü

Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 2'nin altına geriledi.

Mesut Karaduman  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Tekirdağ'daki Bıyıkali Göleti'nde su seviyesi yüzde 2'nin altına düştü Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tarımsal sulama için kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar, bazı yerlerde adacıklar ve çamur tabakası oluştu, otlar ortaya çıktı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, AA muhabirine, su kaynaklarında çekilmelerin devam ettiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilemeye devam ettiğini ifade eden Konukcu, "Son yıllarda yağışların azalması, kuraklığın ciddi şekilde artması özellikle tarımı ve su kaynaklarını ciddi şekilde etkiliyor. Su kaynaklarında bu sene aşırı çekilme oldu. Bazı kaynaklar kuruma noktasına geldi. Suyun tasarruflu kullanımı artık çok dikkate alınması gereken bir durum haline geldi." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Dünyada zulümlerin giderilmesi için Türkiye'nin güçlenmesi önemli
15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
Trabzon'da alışveriş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekirdağ'daki Bıyıkali Göleti'nde su seviyesi yüzde 2'nin altına düştü

Benzer haberler

Fotoğrafçılar kuruyan Ereğli Akgöl Sazlıkları'nda yeniden kuşları görüntülemek istiyor

Fotoğrafçılar kuruyan Ereğli Akgöl Sazlıkları'nda yeniden kuşları görüntülemek istiyor

Tekirdağ'daki Bıyıkali Göleti'nde su seviyesi yüzde 2'nin altına düştü

Orta Çağ'da inşa edilen Çorlu Kalesi'nde arkeolojik kazılar sürüyor

Edirne'deki Lalapaşa ve Büyüköğünlü göletlerinin su seviyesi kuraklık nedeniyle azaldı

Edirne'deki Lalapaşa ve Büyüköğünlü göletlerinin su seviyesi kuraklık nedeniyle azaldı
Tarımsal kuraklıkla mücadelede "anıza ekim" tavsiyesi

Tarımsal kuraklıkla mücadelede "anıza ekim" tavsiyesi
Tekirdağlı balıkçılar poyrazın etkisini yitirmesiyle yeniden denize açıldı

Tekirdağlı balıkçılar poyrazın etkisini yitirmesiyle yeniden denize açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet