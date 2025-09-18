Dolar
Fransa’nın başkenti Paris’te, sendikaların çağrısıyla düzenlenen ulusal grev kapsamında protesto gösterisi gerçekleştiriliyor. SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.
logo
Gündem

15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu, Karabük, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak sebebiyle sarı uyarı verildiği bildirildi.

Sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Öğleden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Akşam saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkililerin uyarılarını dikkate alması istendi.

