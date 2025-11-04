Dolar
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Gündem

Motosikletlerde "koruyucu eldiven" zorunluluğu

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, motosiklet sürücüleri ve yolcuları için koruyucu eldiven takma zorunluluğu getirildi.

Abdullah Sarica  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Motosikletlerde "koruyucu eldiven" zorunluluğu

Ankara

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğin, "Sürücülerin veya yolcuların koruyucu tertibat kullanma mecburiyeti" başlıklı 150. maddesinde değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, motosiklet sürücüleri ve yolcularının TS EN 13594 standardına uygun koruyucu eldiven takmaları zorunlu olacak.

Ayrıca, 1 Ocak 2001'den sonra üretilen ve "ATV" olarak tabir edilen 4 tekerlekli T3 kategorisindeki traktörlerin sürücülerinin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların da koruma başlığı takmaları gerekecek.

