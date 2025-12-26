Dolar
42.92
Euro
50.58
Altın
4,516.74
ETH/USDT
2,960.60
BTC/USDT
88,610.00
BIST 100
11,284.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Konferansı"nda konuşuyor. İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, İFM Tanıtım Ofisi’nde AA Finans Masası’na konuk oldu.
logo
Gündem

AFAD 473 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 473 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Utku Şimşek  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
AFAD 473 sözleşmeli personel alacak

Ankara

Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, AFAD'ın merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde görev yapacak.

Bu kapsamda, avukat, mühendis, büro personeli, veteriner, sosyal çalışmacı, sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve teknisyen ünvanlarında 473 kişi alınacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlana başvurular 5 Ocak-12 Ocak'ta Kariyer Kapısı'nın "www.kariyerkapisi.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden yapılacak. Ayrıntılar, Başkanlığın "www.afad.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak.

Başvurusu alınanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlar, 16 Şubat-6 Mart'ta Başkanlık hizmet binasında sözlü sınava tabi tutulacak.

Başarılı olan adaylar, yerleştirme sonuçlarını, Başkanlıktan yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı sistemi üzerinden görebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fahiş site aidatlarına yasal düzenleme geliyor
TİHEK, erkek müşterilerin tek başına havuza alınmamasını ayrımcılık saydı
İstanbul 2025'te uluslararası toplantıların buluşma noktası oldu
İstanbul'un adliyeleri 2025'te Türkiye'nin yargı gündemini belirledi
MİT yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Benzer haberler

Bilirkişilere 2026'da ödenecek ücretler belli oldu

Bilirkişilere 2026'da ödenecek ücretler belli oldu

Arabuluculukta 2026 yılı ücret tarifesi belirlendi

AFAD 473 sözleşmeli personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 660 personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 660 personel alacak
Bakan Kurum, Türkiye'nin "COP31 Başkanı" olarak görevlendirildi

Bakan Kurum, Türkiye'nin "COP31 Başkanı" olarak görevlendirildi
Ceza muhakemesindeki tanıklara 130 ila 200 lira ücret ödenecek

Ceza muhakemesindeki tanıklara 130 ila 200 lira ücret ödenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet