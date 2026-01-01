Dolar
Gündem

İstanbul'da 5 ilçede bugün eğitim öğretime ara verildi

İstanbul Valiliği, Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde kaymakamlıklar kararıyla bugün "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi.

Rüveyda Mina Meral  | 01.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
İstanbul'da 5 ilçede bugün eğitim öğretime ara verildi Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İstanbul'un Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle kaymakamlıklar kararıyla ara verilmiştir."

Bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu', sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor."

