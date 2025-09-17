Dolar
41.29
Euro
48.94
Altın
3,667.97
ETH/USDT
4,504.00
BTC/USDT
116,704.00
BIST 100
11,186.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İstanbul’un açılışında konuşuyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Ekonomi

Tarımsal kuraklıkla mücadelede "anıza ekim" tavsiyesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, şiddetli kuraklığın tarımsal üretimi tehdit ettiğini belirterek üreticilere "anıza ekim" yöntemini benimsemeleri çağrısında bulundu.

Fırat Çakır  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Tarımsal kuraklıkla mücadelede "anıza ekim" tavsiyesi

Tekirdağ

Orta, AA muhabirine, dünyada son yıllarda kuraklığın şiddetli bir şekilde hissedildiğini söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de kuraklığın her geçen yıl daha şiddetli hissedildiğini vurgulayan Orta, tarımda geleneksel toprak işleme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çiftçilerin toprak işlemesini en asgari düzeye indirmesi gerektiğine dikkati çeken Orta "Toprağı sürerek çok fazla karıştırdıkça hem yapısını bozuyorsunuz hem de organik madde miktarını azaltıyorsunuz. Toprakta buharlaşmayı arttırdığınız için ciddi su kayıplarına sebep oluyorsunuz. Bu kayıplar kış yağışları ve yazın düşen yağmurlarla doldurulamadığı için bu kez yetiştiricilikte sıkıntılar ortaya çıkıyor." diye konuştu.


Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Orta, üreticilerin tarım topraklarının korunması amacıyla farklı uygulamaları hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Anıza ekim yönteminin ürün veriminde artış sağlayacağına işaret eden Orta, şunları kaydetti:

"Dünya klasik toprak işlemelerin dışında minimum toprak işleme veya hiç toprak işlemesiz üretim tekniklerine yönelmeye başladı. Haziran ve temmuz aylarında hasat edilen buğday tarlalarına örtü bitkisi olarak hardal ve baklagiller ekmeliyiz, bu ciddi fayda sağlıyor. Toprak karıştırılmadığı için su kayıplarını düşürüyor.

Toprağın içerisindeki kökler çürüyerek toprağa karıştığı için organik madde artıyor. Su tutma kapasitesi artıyor. Toprağın havalanması kolaylaşıyor. O yüzden çiftçilerimizin anıza ekim yöntemini önemsemelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Husumetlisini camide namaz kılarken bıçakla öldüren şüpheli hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" istemi
Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
Kamu kurum ve kuruluşlarında 51 bin 359 gazi ve gazi yakını istihdam edildi
Marmara'da ağustos yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 58 azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam edilişlerinin 64. yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Benzer haberler

Tarımsal kuraklıkla mücadelede "anıza ekim" tavsiyesi

Tarımsal kuraklıkla mücadelede "anıza ekim" tavsiyesi

Aşırı hava olayları AB'ye 4 yılda 126 milyar avroya mal olacak

Elazığ'dan ihraç edilen kurutulmuş domates dünya sofralarına lezzet katıyor

Devegeçidi Baraj Gölü'ndeki kuraklık canlı yaşamını tehdit ediyor

Devegeçidi Baraj Gölü'ndeki kuraklık canlı yaşamını tehdit ediyor
Su sıkıntısı yaşamamak için yağışlı dönemlerde suyun depolanması tavsiyesi

Su sıkıntısı yaşamamak için yağışlı dönemlerde suyun depolanması tavsiyesi
Çanakkale'de olağanüstü kuraklık hem barajlardaki suyu hem de tarımsal verimi düşürdü

Çanakkale'de olağanüstü kuraklık hem barajlardaki suyu hem de tarımsal verimi düşürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet