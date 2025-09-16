Dolar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman’da STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Gündem

Tekirdağlı balıkçılar poyrazın etkisini yitirmesiyle yeniden denize açıldı

Tekirdağ'da iki gündür etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, rüzgarın dinmesiyle ağlarını yeniden mavi sularla buluşturdu.

Fırat Çakır  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Tekirdağlı balıkçılar poyrazın etkisini yitirmesiyle yeniden denize açıldı Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, AA muhabirine, poyrazın dinmesiyle balıkçıların ağlarını Marmara'ya bıraktığını söyledi.

Balıkçıların limana genellikle istavrit ve kolyozla döndüğünü anlatan Coşkunçay, bu yıl hamsinin bol olmasını beklediklerini ifade etti.

Coşkunçay, palamuttan umutlarının kalmadığını belirterek, "Bugüne kadar kendini göstermeyen palamudun bol olacağını tahmin etmiyoruz. Lüfer balığı için ümidimiz var. Havaların soğumasıyla lüferin Karadeniz'den giriş yapıp Marmara'dan Ege'ye çıkışını bekliyoruz." dedi.

Balıkçılardan Hüseyin Oğuz da havaların normale dönmesiyle yeniden ağlarını denize bıraktıklarını anlattı.

