Dolar
41.28
Euro
48.84
Altın
3,696.60
ETH/USDT
4,510.90
BTC/USDT
115,339.00
BIST 100
11,152.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ifadesine ulaşıldı

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen 16 yaşındaki saldırganın mahkemedeki ifadesine ulaşıldı.

Gökhan Düzyol  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ifadesine ulaşıldı

İzmir

Tutuklanan saldırgan E.B., İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, silahlara meraklı olduğunu anlattı.

Bıçağa ilgi duyduğunu, 2 yıl önce aldığı sustalı bıçakla koleksiyona başladığını belirten E.B, anne ve babasının bıçak koleksiyonundan haberdar olduğunu söyledi.

E.B., silahlı terör örgütü DEAŞ'a karşı sempati duymaya başladığını, internetten eylemlerini izlediğini ifade etti.

Havalı tüfekle atış yaparak silah kullanmayı babasının öğrettiğini anlatan E.B, "Patlayıcı yapmayı internetten öğrendim. Çocukluktan beri okula gitmek istemiyordum, bunu da anne ve babama söylemiştim. Maske ile gezmek hoşuma gittiği için maske takıyordum. Son 1-2 aydan beri bir şeyler yapmayı düşünüyordum." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

E.B., ilk zamanlar İzmir Fuarı'na ve bir bara saldırı planladığını ancak bir süre sonra bu planından vazgeçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Evimizin yakınındaki en yakın polis karakoluna saldırı yapmayı düşünmeye başladım. Gece biraz uyudum fakat aklımda bu düşünce vardı. Sabah 06.00-07.00 saatleri arası giyindim. Eşofmanımı ve tişörtümü giydim, üzerime ayrıca ceket giydim, maskemi taktım. Diğer maskeyi de üstüne taktım. Dolapta bulunan otomatik av tüfeğini aldım, mermileri daha önceden çantaya koyup hazırlamıştım. Mermileri sırt çantasına ağustos ayında koyduğumu hatırlıyorum. Ağustos ayında saldırıda kullanmış olduğum el yapımı patlayıcıyı hazırlamıştım. Torpilleri birleştirerek, dışına da çelik bilyeleri koydum, el yapımı patlayıcıyı hazırladım. Sustalı bıçağı çantama koymaktaki amacım çatışmada yaralanırsam mermiyi çıkartmak içindi."

Annesinin evde olmadığını, babası, dedesi ve kardeşinin uyuduğu sırada evden çıktığını kaydeden E.B., "Karakolun bahçesinde oturmakta olan üniformalı polis memurlarının ikisine ateş ettim. İki polis memurunu yaraladıktan sonra caddede koştum. Tüfeğe tekrar mermi doldurmaya çalıştım, biraz uğraştıktan sonra tekrar tüfeğe mermi doldurdum. Tüfek 2+1'di. Etrafta insanlar vardı. İnsanlarda silah görmediğim için ateş etmedim. Bu esnada elinde silah olan birisini gördüm, elindeki silahı olan şahsı görür görmez ateş ettim. Kişiyi yaraladım yere düştü bana ateş etmeye devam ediyordu. Çatışma esnasında daha önceden hazırlamış olduğum el yapımı patlayıcıları da fırlattım." dedi.

E.B., olay günü sosyal medyadan yayımladığı ve eylem yapacağını duyurduğu mesajını da bir ay önce hazırladığını söyledi.

Olay

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

Saldırgan E.B., annesi A.B. ve babası N.B., "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" dahil toplam 12 suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, saldırgan E.B., babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A. ve M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, saldırganın annesi A.B ile T.Y, B.Y. ve F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye kara harekatı, Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır
Dışişleri Bakanlığının yeni yerleşkesinin temel atma töreni yarın yapılacak
Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ifadesine ulaşıldı
Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Konseyi toplantısı İstanbul'da başladı

Benzer haberler

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ifadesine ulaşıldı

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ifadesine ulaşıldı

BM'den Tunus'ta Küresel Sumud Filosu'na ait gemilerin hedef alınmasına ilişkin soruşturma çağrısı

ABD'li milyarder Musk, Trump destekçisi aktivist Kirk'ün ölümü nedeniyle Demokratlara yüklendi

Hamas'tan İsrail'in Katar'daki müzakere heyetine saldırısının ardından "kararlılık" vurgusu

Hamas'tan İsrail'in Katar'daki müzakere heyetine saldırısının ardından "kararlılık" vurgusu
İsrail'in Yemen'deki saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti, 131 kişi yaralandı

İsrail'in Yemen'deki saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti, 131 kişi yaralandı
İsrail'in Doha'daki Hamas heyetine saldırısı, ABD'nin Katar'daki üssünü gündeme getirdi

İsrail'in Doha'daki Hamas heyetine saldırısı, ABD'nin Katar'daki üssünü gündeme getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet