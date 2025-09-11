Dolar
Dünya

ABD'li milyarder Musk, Trump destekçisi aktivist Kirk'ün ölümü nedeniyle Demokratlara yüklendi

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürüldüğü saldırı nedeniyle Demokratları hedef aldı.

Sercan İrkin  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
ABD'li milyarder Musk, Trump destekçisi aktivist Kirk'ün ölümü nedeniyle Demokratlara yüklendi

İstanbul

ABD'li yatırımcı Shaun Maguire, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Son on yıldır, Sol bize Sağ'ın şiddetinin tehlikeleri hakkında dersler verdi. Başkan Trump'a yönelik suikast girişimlerinden United Healthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ın öldürülmesine ve şimdi de Charlie Kirk'e kadar. Asıl tehlike Sol'daydı." ifadelerine yer verdi.

Maguire'ın paylaşımına yanıt veren Musk da ABD'de son zamanlarda yaşanan saldırılar nedeniyle Demokratları hedef alarak "Sol, cinayet partisidir." ifadesini kullandı.

Musk, ayrıca Kirk'ün öldürülmesi hakkında "kutlarcasına" paylaşımlarda bulunanlara tepki göstererek, "Soğuk kanlı bir cinayeti kutluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İş insanı Musk, bir kullanıcının paylaştığı "Sol görüşlü ana akım medya ve (California Valisi) Gavin Newsom gibi Trump'ın diktatör olmayı planladığını iddia eden kişiler, sağ görüşlü isimlere karşı histeri ortamı yarattı. Bu durum çok sayıda dengesiz kişiyi siyasi şiddete yöneltecek kadar radikalleştirebilir." yazılı gönderiye ise "Kesinlikle." cevabını verdi.

Elon Musk, ayrıca "Charlie Kirk'ün söylediklerinin bazı kişiler tarafından beğenilmediği için öldürüldüğünü" belirten başka bir gönderiyi de yeniden paylaştı.

Charlie Kirk'in öldürülmesi

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.

ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına suç duyurusu

