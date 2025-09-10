Dolar
41.26
Euro
48.33
Altın
3,640.04
ETH/USDT
4,308.20
BTC/USDT
111,475.00
BIST 100
10,486.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li Senatör Sanders, Netanyahu hükümetinin "kontrolden çıktığını" belirtti

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırı düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "kontrolden çıktığını" bildirdi.

Sercan İrkin  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
ABD'li Senatör Sanders, Netanyahu hükümetinin "kontrolden çıktığını" belirtti

İstanbul

Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu hükümetine tepki gösterdi.

"Netanyahu'nun aşırılıkçı hükümeti tamamen kontrolden çıktı" değerlendirmesinde bulunan Sanders, "Sadece Gazze'de çocukları aç bırakmakla kalmıyorlar, şimdi de ABD'nin güvenlik ortağı Katar'a bomba atarak uluslararası hukuku çiğniyorlar." ifadesini kullandı.

Sanders, ayrıca İsrail'e daha fazla askeri yardım yapılmaması çağrısını yineledi.

İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırısı

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Hamas, Katar'daki liderlerinin ve müzakere heyetinin İsrail'in suikast girişiminden kurtulduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, İsrail'in saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed, Halil Hayye'nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi'nin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Nepal'e yönelik güvenlik ve seyahat duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını lanetledi
Kızılay'dan Kerkük'teki Türkmenlere gıda yardımı
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten İzmir'in kurtuluşunun 103. yılına özel gösteri

Benzer haberler

ABD'li Senatör Sanders, Netanyahu hükümetinin "kontrolden çıktığını" belirtti

ABD'li Senatör Sanders, Netanyahu hükümetinin "kontrolden çıktığını" belirtti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Husiler, Eilat, Ramon Havalimanı ve Kudüs'teki İsrail hedeflerine saldırı düzenlediklerini açıkladı

Trump, İsrail'in Katar'a saldırı kararının tamamen Netanyahu'ya ait olduğunu belirtti

Trump, İsrail'in Katar'a saldırı kararının tamamen Netanyahu'ya ait olduğunu belirtti
Beyaz Saray: İsrail'in Katar saldırısı ABD'nin ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmiyor

Beyaz Saray: İsrail'in Katar saldırısı ABD'nin ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmiyor
İsrail'in Hamas'ın üst düzey isimlerine düzenlediği suikasta dünyadan tepkiler

İsrail'in Hamas'ın üst düzey isimlerine düzenlediği suikasta dünyadan tepkiler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet