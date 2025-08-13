Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu 1 orman işçisi şehit oldu
Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu 1 orman işçisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı.
Osmaniye
Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel (23) şehit oldu, 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bakan Işıkhan: Aziz milletimizin başı sağ olsun
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Osmaniye'de, orman yangınına müdahaleye giden arazözün devrilmesi sonucu şehit olan orman işçimiz Adem Nazım Demirel kardeşimize yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan işçi kardeşlerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Duamız, yeşil vatanımızı korumak için mücadele eden tüm kahramanlarımız için
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NeXT Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmaniye'deki orman yangınına müdahaleye giden arazözün devrilmesi sonucu şehit olan orman emekçisi kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşimize acil şifalar diliyorum. Duamız, yeşil vatanımızı korumak için mücadele eden tüm kahramanlarımız için. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.