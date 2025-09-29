Dolar
Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Talip Demirci  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya

Şiddetli yağış sırasında Eski Postane Caddesi'ndeki bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi.

Ağacın devrildiği sırada yoldan geçen bir sürücü ani manevrayla aracının hasar almasını önledi.

O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Belediye ekipleri, trafikte aksamaya neden olan ağacı yoldan kaldırdı.

