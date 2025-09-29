Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya
Şiddetli yağış sırasında Eski Postane Caddesi'ndeki bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi.
Ağacın devrildiği sırada yoldan geçen bir sürücü ani manevrayla aracının hasar almasını önledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Belediye ekipleri, trafikte aksamaya neden olan ağacı yoldan kaldırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.