Kültür

"Tosca" operası Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde sahnelendi

İtalyan Giacomo Puccini'nin başyapıtı "Tosca" operası 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde sanatseverlere buluştu.

Sinan Özmüş  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
"Tosca" operası Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde sahnelendi

Antalya

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen festivalde, eser, orkestra şefi Lorenzo Castriota Skanderberg yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile koro şefi Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosunun yorumlarıyla sahneye taşındı.

Nurdan Küçükekmekçi'nin "Tosca", konuk sanatçı Ivan Magri'nin "Cavaradossi" ve Umut Tarık Akça'nın ise "Scarpia" rolünde sahne aldığı eser sanatseverlerden alkış aldı.

Yiğit Yavuz Günsoy rejisiyle sahneye taşınan prodüksiyonun dekor ve kostüm tasarımını Gülden Sayıl yaparken, ışık ve kostüm detaylarıyla eserin dramatik evreni Aspendos'un tarihi taşları arasında yeniden hayat buldu.


"Tosca" operası Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde sahnelendi

"Tosca" operası Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde sahnelendi

